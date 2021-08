Bruno Fernandes em modo "agente" dá as boas-vindas a Ronaldo

JN Hoje às 18:58 Facebook

Médio português Bruno Fernandes dá boas-vindas a Cristiano Ronaldo com uma frase curiosa: "Agente Bruno? Bem-vindo de volta a casa, Cristiano".

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, já tinha revelado que Bruno Fernandes tinha estado em contacto com Cristiano Ronaldo no sentido de o convencer a regressar aos "red devils" e, agora, ficou confirmado que o médio português teve um papel importante no negócio.

Minutos depois do Manchester United ter oficializado a aquisição de CR7, Bruno Fernandes deu as boas-vindas ao colega de seleção de forma original. "Agente Bruno? Bem-vindo de volta a casa, Cristiano", escreveu o médio do Manchester United.

Também a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) já se manifestou nas redes sociais ao anúncio do clube inglês: "Prepara-te, Manchester United, o melhor de sempre está de volta. Boa sorte nos 'red devils', capitão".