Bruno Fernandes está em dúvida para a visita ao Tottenham

O médio português Bruno Fernandes está em dúvida para a visita de quinta-feira do Manchester United ao Tottenham, na Liga inglesa, depois de ter sofrido uma pancada no tornozelo, adiantou o treinador dos "red devils".

"Temos de ver como é que está o Bruno Fernandes. Ainda não sabemos, é um ponto de interrogação [...]. Quinta-feira está a chegar e vamos ver se é possível", explicou o treinador do United, o neerlandês Erik ten Hag.

O internacional luso sofreu uma pancada ainda na primeira parte da meia-final da Taça de Inglaterra, no domingo, em jogo diante do Brighton em que os "red devils"' se apuraram para a final, no desempate por grandes penalidades (0-0 no tempo regulamentar, 7-6).

Bruno Fernandes, habitual marcador de penáltis, foi substituído aos 101 minutos, e após o jogo a mulher do futebolista publicou uma fotografia com o médio deitado com uma proteção no tornozelo e umas muletas ao lado.

O jogo de quinta-feira em casa do Tottenham, que vem de uma goleada sofrida em Newcastle (6-1), é crucial nas contas do Manchester United para assegurar um lugar de Champions, quando a equipa é quarta, com 59 pontos.

Com a 33.ª jornada em aberto, os "red devils" têm uma vantagem de cinco pontos para o Aston Villa (quinto), que tem mais três jogos disputados, e seis para o Tottenham (sexto), que tem mais duas partidas.