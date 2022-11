Bruno Fernandes: "Festejei como se o golo fosse do Cristiano Ronaldo"

No rescaldo da vitória de Portugal diante do Uruguai, que deu a passagem para os oitavos de final do Mundial2022, Bruno Fernandes destacou a união do grupo e Diogo Costa garante que já esqueceu o erro diante do Gana.

A noite foi de festa para a seleção nacional. Portugal venceu (2-0) o Uruguai e, à segunda jornada, garantiu um lugar dos oitavos de final do Mundial do Catar. Bruno Fernandes, que esteve em destaque, depois de marcar os dois golos lusos, destacou a união de grupo e admitiu que o cruzamento tinha como objetivo fazer a bola chegar a Cristiano Ronaldo. "O que nos faz ter um resultado destes é o nosso grupo, união e entreajuda em campo. Eu festejei como se fosse do Cristiano. O meu objetivo era cruzamento para ele. Mas marque um ou outro, é igual. Por norma, é mais significativo para os avançados marcarem, mas importante é que conseguimos o nosso objetivo", afirmou.

Já o guarda-redes Diogo Costa que no último jogo, diante do Gana, cometeu um erro que ia dando o golo do empate ao adversário, garantiu que o lance ficou para trás e destacou a confiança na equipa. " Estivemos muito bem neste jogo, fomos todos decisivos, não vou entrar pelo individual. A equipa esteve muito unida, lutámos todos uns pelos outros e, quando é assim, a energia é tão positiva que as coisas acabam por correr bem. Lance diante do Gana? Foi um erro que cometi. Felizmente não deu golo. Felizmente também não preciso que ninguém me diga nada, eu aprendo comigo mesmo. A confiança vem com o trabalho todos os dias e não só pelos jogos", vincou.

Pepe, que esta segunda-feira regressou à titularidade depois de recuperar de lesão, deixou um agradecimento ao F. C. Porto. "Antes de mais, tenho de agradecer ao F. C. Porto. Tive uma lesão chata. Trabalhei muito bem no clube, que me deu possibilidade de estar a 100% na Seleção. Sinto-me feliz, agradeço aos meus companheiros. Trabalhámos forte para dar o melhor pelo país, para poder representar bem Portugal. Fomos uma equipa muito madura, contra uma equipa que nos eliminou no último Mundial de forma injusta. Hoje houve muita personalidade, muita bola. Eles fecharam-se, mas reagimos bem", afirmou.

Cristiano Ronaldo também reagiu à passagem para os oitavos de final, deixando uma mensagem nas redes sociais: "Estamos nos oitavos do Mundial! Grande trabalho, equipa! Frente a um adversário de grande mérito, fizemos valer a nossa força e a nossa qualidade. Vamos em frente! Estamos na luta e o nosso sonho continua bem vivo! Força, Portugal!", escreveu.