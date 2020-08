Bruno Fernandes garante meias-finais para o Manchester United

JN Hoje às 22:44 Facebook

O internacional português Bruno Fernandes colocou o Manchester United nas meias-finais da Liga Europa, ao marcar o penálti que deu origem ao único golo do triunfo (1-0) dos ingleses sobre os dinamarqueses do Copenhaga, na eliminatória única dos "quartos" da Final 8, que decorre na Alemanha. O Inter de Milão também é semifinalista.

Em Colónia, os "red devils" garantiram a vaga com um golo no prolongamento, após o nulo no final dos 90 minutos. Apesar do magro resultado, as duas equipas dispuseram de várias ocasiões de perigo ao longo da partida, embora os ingleses terem um caudal ofensivo muito superior ao adversário.

Bruno Fernandes viu os ferros negar-lhe o golo, mas acabaria por concretizar, já no prolongamento (95), de grande penalidade, tornando-se no melhor marcador da Liga Europa esta época, com sete golos (a contar com os quatro que marcou ao serviço do Sporting).

No outro encontro do dia, realizado em Dusseldorf, os italianos do Inter de Milão derrotaram o Bayer Leverkusen, por 2-1, um resultado estabelecido nos primeiros 25 minutos do encontro. O médio Nicolò Barella adiantou os "nerazzuri" no marcador aos 15 minutos, com o avançado belga Lukaku a aumentar aos 21. Quatro minutos depois, o médio alemão Havertz reduziu.

O conjunto de Milão foi mais ofensivo que o adversário e até ao final teve algumas oportunidades para aumentar a vantagem, contudo, o 2-1 manteve-se inalterado até ao final.

Esta terça-feira conhecem-se os outros dois semifinalistas. Os ingleses do Wolverhampton, treinados por Nuno Espírito Santo, defrontam os espanhóis do Sevilha (deste jogo sairá o adversário do Manchester United´nas meias-finais) e os ucranianos do Shakhtar Donetsk, orientado por Luís Castro, jogam com os suíços do Basileia (o vencedor é o adversário do Inter de Milão). Os encontros estão marcados para as 20 horas.

As meias-finais terão lugar a 16 e 17 de agosto, novamente em Colónia e Dusseldorf, e o título é decidido dia 21, em Colónia.