Bruno Fernandes já está a caminho de Manchester

O Sporting e o Manchester United chegaram a acordo esta quarta-feira para a transferência de Bruno Fernandes e o médio já está a caminho de Inglaterra.

O ex-camisola oito dos leões viajou esta tarde, num jato privado, com o empresário Miguel Pinho. E Ristovski não deixou o momento passar em branco: "amigo, qual é a companhia aérea?"

Bruno Fernandes chegou ao Sporting em 2017/18, vindo do Sampdoria, e tornou-se imprescindível no onze do clube verde e branco. De leão ao peito, o médio português disputou 137 jogos e marcou 63 golos. Na época passada, com 32 tentos, o ex-camisola oito do Sporting tornou-se o médio mais goleador de sempre do futebol europeu. No palmarés conta com duas Taças da Liga e uma Taça de Portugal.

O Manchester United também já oficializou o jogador. No site oficial, os red devils anunciaram que chegaram a acordo com o Sporting e que ficam apenas a faltar os exames médicos.