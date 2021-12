Bruno Fernandes já prepara o futuro após terminar a carreira

JN Hoje às 13:26 Facebook

O internacional português Bruno Fernandes ainda terá pela frente muitos anos para continuar a mostrar o talento nos relvados de futebol, mas já está a preparar terreno para quando pousar as chuteiras.

Numa conversa com dois jovens adeptos do Manchester United, de sete e 11 anos, sobre o Natal, num programa especial organizado pelo clube, o médio dos "red devils" contou que já prepara o futura para quando tiver de deixar a carreira de futebolista.

Como não poderia deixar de ser, o bichinho pelo desporto-rei é tão persistente que Bruno Fernandes quer continuar a gravitar em torno de ele, no entanto, noutra posição.

Os "entrevistadores" de serviço ofereceram um caderno ao jogador luso e este "abriu o livro" sobre os planos que tem. "Vai ser útil, porque eu quero ser treinador no futuro, estou a fazer o curso", revelou.

Um dos jovens afirmou que Bruno Fernandes "seria um grande treinador", ao que o internacional português retorquiu: "Espero que sim, espero que sim".

Aos dois fãs, o médio falou sobre o Natal em família, o presente que mais gostou de receber, o que oferecia aos colegas de equipa, a música preferida de Natal - Mariah Carey ["All I Want for Christmas is You"] - e até confessou que compra as prendas à última da hora. "No dia 24 ou mesmo a 25 de dezembro, quando me esqueço de alguém", contou.