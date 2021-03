Bruno Fernandes leiloa camisola e chuteiras para ajudar irmãos com cancro

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio do Manchester United voltou, este domingo, a mostrar o lado solidário e a fazer a diferença fora dos relvados.

Este domingo, foi dia de jogo grande na Premier League. Manchester City e Manchester United defrontaram-se na 27.ª jornada da Liga, com a vitória a sorrir aos "red devils", que puseram fim a uma série impressionante de 21 vitórias consecutivas da equipa de Pep Guardiola. Bruno Fernandes fez a diferença, ao marcar o primeiro golo do jogo, mas o internacional português voltou a ir mais além e destacou-se também fora dos relvados.

Bruno Fernandes decidiu lançar uma campanha de angariação de fundos para ajudar Leonor, de cinco anos, e Jaime, de oito, dois irmãos de Vila Nova de Gaia que lutam contra um cancro e precisam de angariar um milhão de euros para conseguirem ter acesso a um tratamento inovador nos EUA. A ambos foi diagnosticado neuroblastoma, um cancro agressivo que tem uma incidência de recidivas muito grande, o que aumenta a incerteza quanto ao futuro das crianças.

Comovido com a história, o médio decidiu leiloar a camisola e as chuteiras que usou no duelo deste domingo.

"Como pai, este tipo de situações são, no mínimo, muito comoventes para não dizer dramáticas. A boa notícia é que o Hospital Infantil de Filadélfia (EUA) desenvolveu um tratamento inovador com resultados muito positivos. Porém, ao se tratar de uma doença muito rara e com muitos custos de investigação, o preço do tratamento é incrivelmente alto: 1 milhão de dólares para as duas crianças. Para ajudá-los, decidi oferecer as botas e a camisola que usei no jogo de hoje contra o Manchester City", escreveu o médio na campanha de angariação lançada na plataforma "Go get funding".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Fernandes (@brunofernandes.10)