O internacional português voltou a estar em destaque em mais uma jornada da Liga inglesa, desta vez diante do Newcastle.

Depois de dois empates, o Manchester United regressou aos triunfos (3-1) este domingo, em casa, diante do Newcastle. Os red devils inauguraram o marcador aos 30 minutos, por Rashford, depois de uma boa jogada individual. Os visitantes empataram pouco depois, graças a Sain-Maximin e, já na segunda parte, Bruno Fernandes voltou a brilhar.

Primeiro, o médio assistiu Daniel James para o segundo golo do Manchester United e depois, de grande penalidade, também fez o gosto ao pé ao fechar a contagem. Bruno Fernandes, que se estreou em fevereiro do ano passado pelo clube inglês, já leva 14 golos esta época e, em 39 jogos na Premier League, soma 23 tentos e 17 assistências.

Com este triunfo, o Manchester United volta a ocupar o segundo lugar, em igualdade pontual com o Leicester, a dez pontos do Manchester City.

Veja o golo do português: