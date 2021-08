Bruno Fernandes marca golaço diante do Everton

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio do Manchester United levou, este sábado, os adeptos ao rubro ao marcar um golaço no jogo particular diante do Everton. Diogo Dalot também fez o gosto ao pé e os "red devils" golearam por 4-0.

O último teste do Manchester United antes do arranque da época não podia ter corrido melhor para os "red devils" e teve dois portugueses em destaque: Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

O médio mostrou estar de mira afinada e marcou o terceiro golo da equipa de Manchester, na cobrança de um livre direto, que fez levantar as bancadas.

Diogo Dalot fechou a contagem e apontou o quarto tento num bom desvio de cabeça. Mason Greenwood e Harry Maguire também festejaram.

Veja os golos:

PUB

No final do encontro, Bruno Fernandes saudou o regresso dos adeptos às bancadas e garantiu estar "pronto" para a nova época.

"É diferente quando temos os adeptos nas bancadas. O sentimento depois de marcar, os gritos dos fãs, é tão bom eles estarem de volta. E sabemos que eles nos dão confiança e nos podem ajudar a melhorar. Estou preparado para o início da época e esperamos poder ter o mesmo resultado de hoje nos próximos jogos", afirmou o português em declarações aos meios de comunicação do Manchester United.