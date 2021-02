Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester United empatou (1-1), este domingo, na visita ao West Bromwich para a 24.ª jornada da Liga. O médio voltou a estar em destaque e marcou um golaço.

A equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos dois minutos, por Mbaye Diagne, e Bruno Fernandes ainda deu esperança aos "red devils," ao fazer o empate perto do final da primeira parte após um cruzamento de Luke Shaw, mas o resultado não se alterou.

Com este empate, o terceiro em quatro jogos, o Manchester United fica ainda mais longe do líder Manchester City, que leva sete pontos de avanço com menos um jogo disputado.

Já Bruno Fernandes leva 14 golos, é o melhor marcador dos "red devils" e o segundo melhor da Premier League, apenas atrás de Salah, do Liverpool, que leva 17 remates certeiros.

Veja o golo do médio: