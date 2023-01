Bruno Fernandes marca, mas Manchester United permite empate no final

JN/Agências Hoje às 22:27 Facebook

O médio Bruno Fernandes marcou, esta quarta-feira, pelo Manchester United, na visita ao campo do Crystal Palace (1-1), que fez o empate no período de descontos do encontro em atraso da sétima jornada da Liga inglesa de futebol.

No Selhurst Park, no sul de Londres, o médio luso esteve perto de ser a grande figura da partida, após concluir uma jogada de bom entendimento com o dinamarquês Eriksen, aos 43 minutos, mas, já em período de descontos, Michael Olise (90+1) restabeleceu a igualdade com um grande golo de livre direto.

Nos "red devils", o lateral direito Diogo Dalot não foi opção, uma vez que continua a recuperar de lesão.

Com este resultado, o United desperdiçou a oportunidade de ascender provisoriamente ao segundo lugar, ocupando, assim, o último lugar do pódio, com 39 pontos, os mesmos do Manchester City, que tem um jogo por disputar. Já o Palace é 12.º, com 23.