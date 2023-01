Bruno Fernandes marca na reviravolta do United contra City no dérbi de Manchester

JN/Agências Hoje às 17:53 Facebook

Um golo do futebolista português Bruno Fernandes ajudou, este sábado, o Manchester United a vencer o City no dérbi da cidade, da 20.ª jornada da Liga inglesa, naquela que foi a nona vitória seguida dos "red devils".

Em Old Trafford, depois de uma primeira parte em que o nulo (0-0) persistiu, a solução para desfazer o empate estava no banco dos "citizens", que hoje teve João Cancelo e Bernardo Silva de início, enquanto Rúben Dias continua a recuperar da lesão sofrida ao serviço da seleção portuguesa no Mundial 2022, no Catar.

O extremo Jack Grealish, que rendeu o desinspirado Phil Foden, apareceu aos 60 minutos, de cabeça e à boca da baliza, para colocar os visitantes na frente, correspondendo ao cruzamento primoroso do belga De Bruyne, que deixou o brasileiro Casemiro para trás antes de cruzar.

Contudo, a reta final do desafio foi um verdadeiro pesadelo para a equipa do espanhol Pep Guardiola, que não soube segurar a vantagem, permitindo a Bruno Fernandes restabelecer a igualdade, aos 78 minutos, num lance em que Rashford teve um contributo decisivo, uma vez que estava em posição irregular, mas disputou o lance sem tocar na bola para atrair os defesas adversários.

Quatro minutos depois, o mesmo Rashford tornou-se na figura do dérbi, ao anotar o tento decisivo, em que apenas teve de encostar para o fundo das redes uma bola servida pelo jovem argentino Garnacho.

No lado dos "red devils", não esteve o luso Diogo Dalot, que se lesionou a meio da semana, no triunfo para a Taça da Liga, contra o Charlton (3-0).

Com este triunfo, o United isolou-se, provisoriamente, no terceiro posto, com 38 pontos, apenas menos um do que o campeão City (segundo colocado), que somou o segundo jogo seguido sem vencer em partidas oficiais.

O Arsenal lidera isolado a Premier League, com 44 pontos, e pode ficar ainda mais confortável no topo, em caso de triunfo no domingo, na visita ao rival Tottenham.