Bruno Fernandes muda de número no Manchester United

Bruno Fernandes será o novo número 8 do Manchester United, herdando o número do ex-companheiro Juan Mata, que terminou contrato com o clube de Old Trafford.

O internacional português irá, deste modo, ter o número que já vestiu no Sporting, na Udinese e também na seleção. O anúncio foi feito pelo United, através das redes sociais, num vídeo em que se vê uma das tatuagens de Bruno Fernandes, precisamente com o número oito.

Na história recente do Manchester United, para além de Juan Mata, nomes como os de Wayne Rooney, Anderson e Nicky Butt usaram o número que esta época pertencerá ao médio português.