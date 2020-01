Bruno Fernandes muito perto do Manchester e Barcelona desiste de Rodrigo

Hoje às 21:01 Facebook

O Manchester United aumentou o valor oferecido por Bruno Fernandes e o negócio está muito perto de acontecer. Rafael Costa está de saída e o Gil Vicente anunciou um regresso a casa. O Barcelona terá desistido de contratar Rodrigo ao Valência e Jorge Jesus poderá continuar a contar com Gabigol no plantel.

Sporting: O negócio entre o clube de Alvalade e o Manchester United deve conhecer luz verde nas próximas horas. Segunda a imprensa inglesa, num dia em que em Espanha avançaram com o interesse do Barcelona, os ingleses subiram os valores oferecidos pelo médio, passando a oferecer 55 milhões mais 15 por objetivos.

Boavista: O clube axadrezado informou que "encetou negociações com o Damak FC, da Arábia Saudita", para a transferência do médio Rafael Costa, cujo contrato com o Boavista expira no final de junho deste ano. O médio brasileiro chegou ao Boavista na época 2018/19, proveniente do Moreirense, realizou 52 jogos e marcou cinco golos pelo emblema portuense, dois dos quais já esta temporada.

Gil Vicente: Hugo Vieira assinou pelos gilistas, que representará pela terceira vez na carreira, quatro dias após rescindir com os turcos do Sivasspor. Sem divulgar detalhes, os minhotos assinalaram nas redes sociais o regresso do dianteiro, de 31 anos, que tinha abandonado o futebol português em 2014, depois de 32 golos em 102 encontros pelo Gil Vicente, entre 2009 e 2012 e nas épocas 2012/13 e 2013/14.

Desportivo das Aves: Os médios Bruno Xavier e Redouane Kerrouche rescindiram, por mútuo acordo, os vínculos de três anos que tinham com os avenses. O médio ofensivo brasileiro, de 23 anos, chegou em junho proveniente do Nacional Atlético Clube e disputou sete encontros oficiais pelo emblema do concelho de Santo Tirso, após passagens por Portuguesa, Sport, Corinthians, Guarani e Oeste. Já o médio defensivo franco-argelino, de 25 anos, desvinculou-se dos belgas do OH Leuven para assinar pelos avenses em agosto, mas não acrescentou qualquer minuto a um percurso iniciado em França ao serviço de Les Lilas, Lusitanos e Paris FC.

Barcelona: O clube catalão terá rompido as negociações com o Valencia para a contratação de Rodrigo Moreno. A garantia é dada pelo "Mundo Deportivo": "O FC Barcelona rompeu as negociações com o Valência por Rodrigo. Mais informação em breve", escreveram no Twitter. Depois da grave lesão de Suárez, o Barcelona estaria interessado em contratar o ex-benfiquista Rodrigo para render o uruguaio. Esta manhã, o avançado espanhol não treinou com o Valencia por, alegadamente, estar em negociações com os catalães.

Tottenham: O clube de José Mourinho anunciou a transferência de Christian Eriksen para o Inter, bem como a aquisição, a título definitivo, de Giovani Lo Celso, que estava emprestado pelo Bétis. O médio de 27 anos, que chegou dos holandeses do Ajax em 2013, realizou 305 jogos pelo Tottenham, marcando 69 golos.

Manchester City: Fernandinho renovou por uma época com o clube inglês. O atleta de 34 anos, que chegou a Manchester em 2013, é uma das unidades fundamentais do meio campo da equipa de Pep Guardiola. Pelos citizens, foi campeão três anos, ganhou quatro Taças da Liga, uma Taça de Inglaterra e duas Supertaças de Inglaterra, além de ter ganho a Copa América pelo Brasil, em 2019.

Flamengo: Gabigol vai mesmo continuar às ordens de Jorge Jesus até 2024. O avançado brasileiro, de 23 anos, estava emprestado ao Flamengo pelo Inter de Milão e foi contratado por 17 milhões de euros. Foi um dos destaques na conquista do campeonato, em que foi o melhor marcador, com 25 golos, e da Taça dos Libertadores. Gabriel Barbosa notabilizou-se no Santos, antes de assinar em 2016/17 pelo Inter de Milão, clube no qual não teve sucesso, que o emprestou primeiro ao Benfica, igualmente sem êxito. O jogador regressou ao Brasil e, novamente no Santos, esteve em destaque em 2018, com 52 jogos e 27 golos, mas explodiu verdadeiramente sob o comando de Jorge Jesus, com 59 jogos e 43 golos marcados no último ano.

Parma: Bruno Alves renovou contrato até 2021. O central cumpre a segunda temporada nos Giallo Blu tendo, no total, quatro golos marcados em 51 jogos disputados. Além do Parma, o defesa luso representou F. C. Porto, Vitória de Guimarães, AEK Atenas, Zenit, Fenerbahce, Cagliari e Rangers.