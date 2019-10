Bruno Fernandes: "Não disse que alguns colegas não sentiam o Sporting"

Hoje às 10:00 Facebook

Capitão do Sporting esclarece o que quis dizer numa entrevista à UEFA.

Bruno Fernandes, que voltou em estar em foco no Sporting, tendo embalado a equipa para a reviravolta (2-1) diante do LASK Linz, esclareceu a mensagem que quis passar na entrevista que deu à UEFA, antes da partida da Liga Europa. O jogador fez notar que os colegas "muitas vezes não têm noção do clube que representam".

"Leu a entrevista? Eu critiquei os meus colegas? Eu não disse que alguns não sentiam o Sporting. Disse que sou português, tenho noção do futebol português e dimensão do clube. É normal que os que vêm de fora não tenham essa noção", explicou o médio leonino, após a vitória sobre a formação austríaca.

"Não sou sportinguista desde pequenino, mas conheço o clube desde pequenino. Passo-lhes a mensagem que estamos num clube grande e exigente. Quando cheguei a Itália os meus colegas passaram-me as mesmas ideias", disse, em declarações à SIC.