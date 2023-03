Bruno Fernandes: "Não há lufada de ar fresco nenhuma"

O médio Bruno Fernandes destacou, este domingo, a boa exibição da equipa das quinas diante do Luxemburgo e garantiu que não há lufada de ar fresco na seleção, mas sim um período de transição.

"O Luxemburgo é difícil, tem jogadores que criam perigo e criaram a abrir a segunda parte. Mas fomos muito assertivos, lemos bem os momentos de jogo nos dois jogos e fizemos bastantes golos, sem sofrer. Há novas dinâmicas e depois há a qualidade individual para fazer a diferença. As substituições mostraram isso, somos uma Seleção muito completa. O mister sabe que pode trocar 2 ou 3 jogadores e manter a qualidade. Lufada de ar fresco? Não há lufada de ar fresco nenhuma, é só um período de transição. O ambiente na Seleção sempre foi bom, o ar nunca foi nada que não fresco", afirmou.

A seleção nacional goleou (6-0), este domingo, o Luxemburgo no segundo jogo de qualificação para o Euro 2024. Cristiano Ronaldo, em dose dupla, Bernardo Silva, João Félix, Otávio e Rafael Leão marcaram os golos do encontro. Num agrupamento que qualifica os dois primeiros para a fase final do Euro2024, Portugal passou a somar seis pontos, contra quatro da Eslováquia (2-0 à Bósnia-Herzegovina) e três de bósnios e da Islândia (7-0 no Liechtenstein).