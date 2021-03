Bruno Fernandes: "Não preciso de ver as estatísticas para saber quando jogo mal"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio do Manchester United fez, este sábado, a antevisão ao jogo com o Manchester City e respondeu aos críticos, sublinhando que o campeonato "não é um sprint".

Bruno Fernandes tem sido acusado, por alguns críticos, de não ser decisivo nos chamados "jogos grandes" e, na véspera de um duelo com o líder Manchester City, o médio decidiu responder, sublinhando que encara "todos os jogos da mesma forma".

"Não entendo o que querem dizer... Marquei e assisti em alguns desses jogos. Marquei contra o Tottenham, mas há quem diga que os penáltis não contam. Os adeptos esperam que eu marque e assista em todos os jogos porque, quando cheguei, estava a jogar muito bem. Quero fazer isso mas, como jogador, não olho para as coisas dessa forma: os seis grandes e o resto da liga. Encaro cada jogo da mesma forma porque o campeonato é uma maratona, não um sprint. Temos de marcar e ganhar a todas as equipas", começou por dizer Bruno Fernandes à Sky Sports, afirmando ainda que sabe que "não esteve muito bem" nas últimas partidas.

"Não preciso de ver as estatísticas para saber quando jogo mal. Nos últimos dois jogos, não estive muito bem. Ouço dizerem que não me dou muito bem contra as equipas de topo. Que o Bruno perde a bola demasiadas vezes quando perdemos um jogo. No jogo com o Basaksehir [fase de grupos na Liga dos Campeões] marquei dois golos e perdi a bola mais vezes do que toda a equipa deles, mas depois disseram que fui o melhor em campo. Em que ficamos, afinal?".

Manchester City, líder da liga inglesa, e Manchester United defrontam-se, este domingo (16.30 horas) para a 27.ª jornada.