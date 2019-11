Bruno Fernandes: "Não sentirmos os pés torna mais difícil colocar a bola em profundidade"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:20 Facebook

Bruno Fernandes lamentou o estado do relvado do Estádio Josy Barthel e elogiou a entrega da equipa das quinas, que este domingo conseguiu carimbar o apuramento para o Euro2020 frente ao Luxemburgo.

"Sabíamos que este jogo seria mais na base da quantidade do que da qualidade. Tivemos uma grande entrega, um espírito que nos fez sair daqui com a vitória. O campo estava muito difícil para jogar. Sabíamos que defrontávamos uma equipa aguerrida, que criava grande dificuldade. É normal, porque estavam a jogar contra os campeões europeus. Acho que correu tudo bem, o campo estava difícil para jogar a bola no chão e o facto de não sentirmos os pés torna mais difícil colocá-la em profundidade, mas, o objetivo era sair daqui com a vitíoria e foi conseguido", disse.

Conseguido o apuramento, agora é pensar jogo a jogo: "Sabemos que o título europeu custou muito a ganhar para quem lá esteve e que temos uma grande responsabilidade ao representar o país. Agora, é pensar jogo a jogo. Fernando Santos dizia isso e agora será o mesmo, o objetivo será ir jogo a jogo, passar a fase de grupos", concluiu.

O médio do Sporting estreou-se este domingo a marcar em competições oficiais pela seleção nacional, ao inaugurar o marcador na vitória (2-0) portuguesa frente ao Luxemburgo.

Recorde o golo do português: