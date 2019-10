Bruno Fernandes: "Não somos surdos, nem cegos"

JN Hoje às 23:15 Facebook

Bruno Fernandes, capitão do Sporting, afirmou que a equipa nem sempre pode jogar num ritmo elevado e preferiu não comentar a polémica em torno das claques.

"Acho que não foi uma vitória sofrida, estivemos sempre por cima, criámos as oportunidades mais flagrantes, mas não conseguimos fazer golos. Na segunda parte baixámos mais, também pela intensidade do jogo, mas no global fizemos um grande jogo", começou por dizer Bruno Fernandes.

Sobre a polémica entre o clube e as claques, o médio leonino foi breve. "Não somos surdos nem cegos, mas não nos diz respeito. Não podemos comentar isso, hoje tivemos o apoio de quem veio, quantos mais melhor, o que nos compete é jogar bem para que os adeptos que vêm ao estádio desfrutem", concluiu.