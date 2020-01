Bruno Fernandes no onze do Sporting frente ao Braga

Nuno Barbosa Hoje às 19:20 Facebook

Twitter

Partilhar

As negociações para a possível transferência para o Manchester United estão em stand-by e Silas não abre mão do capitão. Bruno Fernandes integra o onze do Sporting, no duelo da noite desta terça-feira, contra o Braga, na "pedreira", referente à meia-final da Taça da Liga.

O Sporting vai alinhar com: Maximiano; Ristovski, Coates, Mathieu, Acuña; Doumbia, Battaglia; Rafael Camacho, Bruno Fernandes, Wendel; e Luiz Phellype.

Já o Braga, treinado por Rúben Amorim, avança com: Matheus; Tormena, Bruno Viana, Raul Silva, Sequeira; Esgaio, Fransérgio, João Novais, Ricardo Horta; Paulinho e Galeno.

No banco de suplentes, para a partida cujo início está marcado para as 19.45 horas, no Municipal de Braga, o Sporting terá Renan Ribeiro, Eduardo, Luís Neto, Gonzalo Plata, Borja, Pedro Mendes, Bolasie.

Já o Braga poderá lançar, no decorrer do jogo, Eduardo, Wilson Eduardo, André Horta, Rui Fonte, Murilo, Trincão e David Carmo.