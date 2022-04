Bruno Fernandes: "O futuro pode ser melhor do que o presente"

Após a renovação de contrato com o Manchester United, até 2026, Bruno Fernandes reagiu com esperança ao empate com o Leicester (1-1). O médio acredita que "o clube vai voltar aos dias de glória".

"Com o diálogo que tivemos vi que o futuro pode ser melhor do que o presente, e tem de ser melhor do que o presente. O clube vai voltar aos dias de glória, foi por isso que me comprometi", afirmou o jogador português.

Quanto ao desaire, onde Cristiano Ronaldo não esteve presente por doença, Bruno Fernandes defende o total empenho da equipa em tentar vencer o jogo. "Todos sabemos que precisamos de pontos. Hoje não foi suficiente. Criámos algumas oportunidades, mas a última opção não foi a melhor. Temos de olhar em frente e vencer. Toda a gente deu tudo o que tinha", salientou.

Por fim, o internacional luso deixou uma palavra de apoio ao capitão dos "red devils", Harry Maguire, muitas vezes considerado um dos maiores culpados pelo momento atual da equipa, deixando um recado à comunicação social. "É duro que o teu próprio país te assobie. Talvez seja um pouco por causa da comunicação social. Não foi pela exibição dele, porque jogou muito bem. Por vezes, a comunicação social devia pensar um pouco melhor antes de fazer algumas coisas".