Bruno Fernandes oferece camisola a filho de jogador do Leixões que está doente

O internacional português Bruno Fernandes é um craque quando está em campo, mas fora dos relvados também marca outros "golaços". O Leixões pediu a ajuda do jogador para surpreender o filho do defesa João Pedro, que está a passar por um complicado problema de saúde, e este enviou ao jovem uma camisola do Manchester United com o número 18.

"Há heróis que não precisam de capas. A passar um momento muito delicado, o João Pedro tem revelado um profissionalismo extremo, a exemplo do que sempre nos habituou, e trabalhado nos limites. Hoje, voltou a merecer os aplausos de todo o grupo de trabalho, que estagia em Fornos de Algodres, e recebeu, para o filho, Francisco Silva, uma prenda do Bruno Fernandes, que enviou uma mensagem de ânimo e uma camisola autografada. Também ele, o internacional português do Manchester United, demonstrou ser um craque fora de campo. Obrigado, Bruno Fernandes". Foi desta forma que o emblema do Mar mostrou apoio ao defesa e ao mesmo tempo agradeceu o gesto do internacional português.

O filho de João Pedro, com 12 anos, jogava nos iniciados do V. Guimarães e há alguns meses sentiu-se mal, tendo estado internado. Desde então tem realizado uma bateria de exames, mas o problema de saúde ainda não foi diagnosticado.

A equipa principal do Leixões estará em estágio, em Fornos de Algodres, até ao próximo domingo, e para amenizar a ausência do jogador junto da família num momento tão complicado, o clube decidiu mimar João Pedro pedindo à mulher deste e ao filho que lhe enviassem um vídeo.

A surpresa maior, no entanto, estava reservada para Francisco. Sabendo que é fã de Bruno Fernandes, a SAD leixonense contactou o internacional português e este disponibilizou-se de imediato a enviar uma camisola para o jovem.