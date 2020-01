Nuno Barbosa Hoje às 20:45 Facebook

A perder desde os oito minutos do jogo no Municipal de Braga, o Sporting conseguiu empatar aos 44 minutos, por intermédio do defesa-central Mathieu. Bruno Fernandes marcou rapidamente um livre, numa altura em que os jogadores adversários ainda se organizavam, e o francês não perdoou na cara de Matheus.

Braga e Sporting foram para intervalo empatados a uma bola.

Recorde-se que foi Ricardo Horta quem adiantou os bracarenses no marcador. No descanso, as estatísticas oficiais mostram que o Braga rematou mais (6-5) e também teve mais posse de bola (53%-47%). O Sporting está mais faltoso (7-9) e beneficiou de mais pontapés de canto (1-3). No que diz respeito a cartões, ganha a equipa de Rúben Amorim, face aos amarelos mostrados a Sequeira, Esgaio e Raul Silva. No Sporting, o único admoestado é Coates.