Bruno Fernandes pode passar por Valência rumo ao Barcelona

Nem Manchester United, nem Tottenham, nem Inglaterra. Bruno Fernandes, capitão do Sporting, pode rumar ao futebol espanhol, concretamente ao Barcelona após uma passagem nos próximos seis meses pelo Valência.

Este negócio a três é avançado esta terça-feira pelo diário desportivo espanhol Super Deporte e faria parte da estratégia catalã para assegurar a contratação do avançado Rodrigo Moreno ao clube "Che".

A lesão grave do uruguaio Luis Suárez no joelho direito, que o deve afastar até ao final da época, levou o Barcelona ao mercado na busca de um substituto, tendo elegido o hispano-brasileiro Rodrigo Moreno, do Valência. As duas partes já se encontraram na segunda-feira, mas as exigências do clube valenciano poderiam levar o Barcelona a avançar já para a contratação de Bruno Fernandes com o objetivo de o ceder até ao final da época à equipa onde joga Gonçalo Guedes.

É que, para além dos 60 milhões de euros que pede por Rodrigo, Peter Lim, o dono do Valência, pretende arranjar um substituto para o avançado internacional espanhol que passou pelo Benfica. Nesse sentido, mesmo incluindo jogadores no negócio para baixar o valor pedido pelo Valência - Nélson Semedo é um dos nomes que agrada a Lim, grande amigo de Jorge Mendes! -, o Barcelona estaria disposto a avançar já para a contratação de Bruno Fernandes, jogador que só estaria nos planos do clube catalão para a próxima época.

Para facilitar a compra de Rodrigo, o internacional português seria cedido ao Valência até ao final da temporada, algo que, diz o Super Deporte, tem o aval do treinador Albert Celades. O clube "Che" não só teria um substituto de luxo para Rodrigo, como ficaria com tempo para encontrar um novo avançado para a época de 2020/21.

Os clubes continuam a negociar por Rodrigo, baixa inesperada no treino desta terça-feira da equipa valenciana. Um sinal de que a transferência do avançado pode estar por horas e Bruno Fernandes prestes, confirmando-se a notícia do Super Deporte, a fazer escala em Valência antes de se apresentar no Camp Nou na próxima época.