Bruno Fernandes quer ver CR7 no Sporting quando sair do United

Médio do Manchester não acredita que o clube de Old Trafford esteja disposto a perder Ronaldo

À margem de um evento da Federação Portuguesa de Teqball, realizado num hotel do Porto, Bruno Fernandes comentou a atualidade do Manchester United, sobretudo a que está relacionada com Cristiano Ronaldo.

"Agora estamos de férias os dois e ninguém chateia os amigos nas férias. O que eu espero é que o Cristiano esteja lá comigo na segunda-feira [no início da pré-época dos "red devils"], porque ele é um dos que vão voltar mais tarde por causa dos jogos da Seleção. Que eu saiba não há mais nada que isso, mas cada um sabe do seu futuro. Não acredito que o clube esteja disposto a perder um valor como o Cristiano", afirmou o médio, referindo-se ainda à possibilidade de CR7 voltar, no futuro, ao Sporting.

"Não sei, mas para os sportinguistas seria um grande momento. Quase toda a gente gostaria que isso acontecesse, mas depende do que o Cristiano espera para o futuro dele. Ele tem a ambição de continuar a jogar por muitos anos e veremos o que vai decidir, espero eu depois de acabar o contrato com o United. Acho que é um sonho da maior parte dos sportinguistas ver o Cristiano com a camisola do Sporting a jogar em Alvalade", disse.

Sobre a nova época do Manchester United, agora sob o comando do treinador holandês Ten Haag, o internacional português deixou um sinal de ambição: "Quando estamos em clubes desta dimensão, o objetivo tem de ser ganhar tudo aquilo em que estamos incluídos. Sabemos que, nos últimos anos, o United não tem conseguido vencer nada do que as pessoas consideram importante. Seja o que for, vamos tentar ganhar em todas as competições. É um novo projeto, é algo que começa do zero e há que dar tempo para isto florescer".

Em relação aos portugueses que estão a chegar à Premier League, nomeadamente Fábio Vieira, que foi contratado pelo Arsenal ao F. C. Porto, Bruno mostrou-se satisfeito: "Vejo com bons olhos todos os jogadores portugueses que vão para fora e espero que ele possa brilhar ao máximo, menos contra mim. O Fábio tem muita qualidade e tem vindo a demonstrar isso, seja no F. C. Porto seja nos sub-21. Tem tido bons números e boas exibições. Espero que ele vingue como todos os portugueses que estão lá fora. Temos de começar a valorizar o que é nosso e espero que o Fábio consiga fazer o melhor possível, apesar de querer ficar à frente dele na classificação".

Expectativas para o Mundial

Já a pensar no Catar, Bruno Fernandes assumiu a intenção de Portugal lutar pelo título mundial. "Somos dos melhores do mundo, temos grandes jogadores e sabemos o que temos de fazer. Estamos lá e tudo pode acontecer. Criam-se sempre expectativas desde que começámos a ganhar. Antes do Europeu, Portugal não tinha ganho nada. A partir daí, criou-se a expectativa de que Portugal tem de ganhar tudo", referiu.