Bruno Fernandes renova até 2026 pelo Manchester United

Com a palavra "Magnífico" a acompanhar a cara de Bruno Fernandes, o Manchester United confirmou a renovação do contrato do médio internacional português. Acordo contempla mais um ano de opção.

Ao sítio do clube inglês, Bruno Fernandes, que ainda na terça-feira decidiu o play-off de apuramento para o Mundial, frente à Macedónia do Norte, com um bis, revelou que cresceu a ver os "red devils" jogar, sendo por isso "um sonho realizado" poder jogar pelo United.

Há três anos em Manchester, que o contratou ao Sporting num negócio que pode chegar aos 80 milhões de euros, o médio confessa que "continua a ser incrível pisar o relvado de Old Trafford e ouvir os adeptos cantarem por mim", revelando ser "um privilégio vestir esta camisola e lutar por um clube incrível".

Com a camisola do Manchester United, Bruno Fernandes apontou 49 golos e fez 39 assistências, em 117 jogos.