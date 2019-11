Bruno Fernandes renova com os leões

Hoje às 20:13 Facebook

O acordo foi assinado esta terça-feira e mantém o médio português ligado aos leões. A duração do novo contrato não foi divulgada.

O Sporting fechou esta terça-feira a renovação do contrato de Bruno Fernandes.

Numa altura em que se fala do interesse de vários clubes no médio, os leões confirmam a continuidade de Bruno Fernandes. O novo contrato vem com aumento salarial para o jogador, mas o Sporting não divulgou a validade do mesmo.

"Para mim, é um orgulho e o reconhecimento do meu trabalho. É o sinal de que estou a fazer as coisas bem", disse ao jornal "Sporting".