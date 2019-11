Bruno Fernandes revela abolição de cláusula no contrato com os leões

Hoje às 20:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno Fernandes revelou, esta quarta-feira, que o novo contrato com o Sporting não tem cláusulas que permitam a saída dos leões por 35 milhões de euros.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o PSV Eindhoven, o capitão leonino deixou a certeza de que não recebeu uma compensação de cinco milhões de euros que estava prevista, caso o Sporting recusasse uma proposta do valor inicialmente referido.

"Já vi nos jornais que sabem quanto vou ganhar, por isso pensei que já soubessem tudo. Vejo muita coisa a ser falada. Fala-se em milhões sem se ter a certeza do que é. Foi aceite por mim e pelo meu empresário que essa cláusula dos 35 milhões fosse retirada. Até porque se tive a possibilidade de usá-la e não a usei, não fazia sentido essa cláusula estar aí", referiu Bruno Fernandes.

Quanto à falava compensação, o capitão leonino deixou uma certeza: "Esse pagamento, para que saibam, não aconteceu. Como foi acordada a renovação, achei por bem que esse dinheiro não fosse usado, porque se fosse não haveria renovação de contrato", fez notar o capitão leonino.