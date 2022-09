Bruno Fernandes revela que ficou zangado por não assinar pelo Tottenham

JN/Agências Hoje às 14:08 Facebook

O futebolista português Bruno Fernandes, médio do Manchester United, afirmou, terça-feira, que esteve perto de assinar pelo Tottenham em 2019, quando ainda representava o Sporting, e realçou as atuais qualidades de Cristiano Ronaldo, mesmo com 37 anos.

"Queria ir para a Premier League. Em 2019, o Tottenham tentou contratar-me. Fez uma boa proposta, mas o Sporting fez tudo para me manter e recusou. O presidente Frederico Varandas falou comigo e fiquei mesmo zangado quando soube que tinha recusado a proposta", afirmou Bruno Fernandes, em entrevista ao site de desporto The Athletic.

O médio de 28 anos acabou por assinar pelo Manchester United no início de 2020 e está a cumprir a quarta temporada nos "red devils", a segunda na companhia do seu compatriota Cristiano Ronaldo.

"Jogar como número 10 com o Cristiano Ronaldo é bom. Os adversários respeitam-no muito e isso cria mais espaço para o resto da equipa. Os adversários têm medo que ele pegue na bola e tente marcar, por isso, colocam vários jogadores em cima. Por exemplo, contra a Macedónia do Norte (play-off de apuramento para Mundial2022), ele criou os espaços para eu aparecer e marcar. Além disso, eu sei que se fizer um bom passe, ele vai marcar", disse.

O internacional português (46 jogos e oito golos) abordou também a chegada de Erik Ten Hag e destacou a "disciplina" que o técnico holandês trouxe à equipa.

"Trouxe disciplina, que era algo que faltava no passado. Todos devem estar na mesma página e caminhar juntos. Vi-o a dizer numa conferência de imprensa que não devíamos contratar jogadores só para renovar o plantel, mas sim contratar os jogadores certos para aquilo que queremos. É isso que o clube precisa", referiu.

Esta temporada, Bruno Fernandes leva oito jogos, um golo e uma assistência pelo Manchester United.