Bruno Fernandes: "Ronaldo? Nada dura para sempre"

Médio do Manchester United abordou a saída do capitão da seleção portuguesa do clube inglês. Equipa das quinas estreia-se na quinta-feira.

Na antevisão do jogo com o Gana, na quinta-feira, Bruno Fernandes explicou que Cristiano Ronaldo não falou com ele sobre a saída do Manchester United. "O Cris não falou comigo, é uma decisão pessoal. É ponto assente que toda a gente está focada na seleção e no Mundial. Toda a gente sabe o valor do Cris e do valor em representar o nosso país. É uma competição que qualquer jogador gostaria de jogar e chegar a uma final. O foco está na seleção e o que temos de fazer para representar da melhor forma o nosso país".

O médio da seleção portuguesa garantiu que não escolheu um lado no diferendo entre o clube inglês e Ronaldo. "Não me sinto desconfortável nem sinto que tenho de escolher um lado. Foi uma honra enorme, o concretizar de um sonho, sempre segui os passos da carreira do Ronaldo e foi um dos meus ídolos. Jogar com ele foi um sonho realizado. Mas nada dura para sempre. Infelizmente, o Cristiano tomou outra decisão. Todas as decisões merecem ser respeitadas".

Bruno Fernandes explicou ainda que não tem nenhum diferendo com o capitão da equipa das quinas, apesar de se ter especulado que a relação entre ambos não era a melhor. "Barco? Não reagi mal, ri-me. Estive duas horas dentro de um avião e a minha disposição não estava tão boa como a dele. O Ronaldo tem o avião dele e eu não pude vir com ele. O foco sempre esteve lá. Algo deveria aparecer nesta altura do Mundial e fala-se dos que fazem mais barulho. E o Cristiano faz barulho".