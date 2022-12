Bruno Fernandes: "Sabíamos que o Cristiano ficar de fora ia dar que falar"

Bruno Fernandes foi um dos jogadores que falou aos jornalistas após a vitória de Portugal por 6-1 diante da Suíça.

"O Cristiano é muito importante para nós, todos sabem isso. Sabíamos que o facto de ele ficar de fora ia dar que falar, todos iriam perguntar o porquê, mas isso são decisões que cabem ao treinador, o objetivo era vencer. O Cristiano faz parte da equipa, está dentro dos objetivos coletivos", começou por dizer Bruno Fernandes. "Temos tido uma constante de boas exibições, as críticas podem estar lá mas, em geral, as prestações têm sido boas. O coletivo vai ganhar muitos jogos se continuar assim, com esta força", acrescentou.

Gonçalo Ramos marcou três golos e revelou uma ajuda de CR7. "Foi tudo muito rápido. O Cristiano falou comigo como fala com todos, é capitão e quer sempre ajudar e acabou por correr tudo muito bem", disse o avançado.

João Félix destacou o grande jogo coletivo de Portugal. "Foi um grande jogo de toda a equipa. Dominámos o jogo por completo e quando assim é, é difícil ganhar-nos. Estando o Cristiano ou não, ele é importante para a equipa e ajuda-a sempre, desta vez o treinador escolheu não jogar com ele desde início", comentou.

Otávio elogiou ainda o trabalho da equipa. "Fizemos um grande jogo e estamos todos de parabéns. O que se destaca é o nosso trabalho, o espírito de entreajuda, quando assim é somos recompensados", começou por dizer, comentando ainda que, após lesão, agora está a 100%.

Por sua vez, William Carvalho falou do ambiente no balneário português. "Preparámos bem o jogo, a vitória é fruto da competência. O ambiente entre nós é de união, desde o início e ainda mais com esta vitória. O importante era ganhar, marcar seis golos ainda melhor. Sobre a exibição do Gonçalo Ramos? Amanhã vai pagar-nos o jantar", disse.

Na zona mista, Bruno Fernandes e Otávio protagonizaram um momento caricato. Questionado sobre os três golos de Gonçalo Ramos, o médio do Manchester United pediu "mais" ao avançado do Benfica e Otávio também... para Gonçalo sair do Benfica. "É bom, para ver se ele vai embora", vincou o jogador do F. C. Porto, bem-humorado: Fez um grande jogo, três golos, lutou muito lá na frente, ajudou-nos bastante. E é isso". "Tem levado muitos conselhos nossos enquanto jogamos às cartas e por isso é que tem este tipo de exibições", concluiu Bruno Fernandes.

