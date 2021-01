Bruno Fernandes: "Se estiver cansado agora, quando tiver 30 anos não jogo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:21 Facebook

O médio do Manchester United garantiu, esta terça-feira, que está bem fisicamente e salientou estar confiante de que ainda vai conquistar muitos títulos em Inglaterra.

Bruno Fernandes não alinhou de início no duelo diante do Liverpool, para a Taça de Inglaterra, mas acabou por ser decisivo ao marcar o golo que deu o triunfo aos "red devils" e a passagem à próxima eliminatória. A decisão de Ole Gunnar Solskjaer levou a crer que o médio esteja com problemas físicos, mas o jogador nega.

"Aos 26 anos não posso estar cansado. Se estiver cansado agora, quando tiver 30 ou 32 anos não vou conseguir jogar ou então vou jogar um em cada cinco jogos. Não, não estou cansado. O treinador sabe o que é melhor para a equipa e, frente ao Liverpool, escolheu o Donny van de Beek para dar alguma frescura. É justo porque ele tem treinado muito bem, tem sido importante para nós e será mais importante no futuro" , afirmou em entrevista ao jornal britânico "The Guardian".

O Manchester United é líder da "Premier League" e continua numa boa fase. Por isso, Bruno Fernandes não esconde que a confiança está em alta e garantiu que "perder" não é palavra que faça parte do dia-a-dia do clube.

"A minha confiança é alta, claro. Vim para o clube porque sabia que vinha para uma equipa que queria ganhar tudo e a minha mentalidade, a minha forma de estar no futebol é para ganhar. Por isso é preciso ser confiante, confiar nos companheiros de equipa, nas próprias capacidades e acreditar. E eu vou acreditar até não ser possível. Só vou perder a fé quando vir alguém pegar no troféu. Não me conformo com a ideia de que perder jogos é normal. Para mim, perder não é normal. Não gosto de perder. Acho que esta mentalidade estará comigo o resto da minha vida", concluiu.