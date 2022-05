Bruno Fernandes termina como líder de assistências da Champions

Médio do Manchester United apontou sete passes para golo ao longo da temporada europeia.

Apesar de ter sido eliminado nos oitavos de final, Bruno Fernandes terminou como o líder das assistências na Liga dos Campeões, tendo apontado sete. Atrás do médio português do Manchester United ficaram Sané (Bayern Munique) e Vinícius Jr (Real Madrid), com seis.

Na lista de melhores marcadores Karim Benzema aparece no primeiro lugar, tendo apontado um total de 15 golos que ajudaram o Real Madrid a chegar à final da prova milionária. "Estou muito feliz e orgulhoso desta equipa. Conseguimos fazer a dobradinha e foi merecido. Foi um jogo muito difícil, como é sempre a Liga dos Campeões, e ainda mais numa final. Significa muito para mim ganhar mais uma Champions no meu país [França]", disse o avançado.