Bruno Fernandes: "United era um dos meus sonhos por causa do Cristiano Ronaldo"

Nuno Barbosa Hoje às 00:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno Fernandes esteve à conversa, esta sexta-feira à noite, num direto no Instagram, com a jogador do Sporting, Carolina Mendes, no âmbito de uma ação solidária. E falou de várias coisas, entre elas os motivos que o levaram a escolher o Manchester United em detrimento de outras equipas que o pretendiam.

"Representar o Manchester United era um dos meus sonhos por causa do Cristiano Ronaldo. Fiquei a admirar ainda mais clube quando ele jogou lá, depois saiu e continuei a seguir o United e a querer jogar lá. Tive a sorte de conseguir. A verdade é que, a este nível, não existem grandes diferenças financeiras e podes escolher o melhor projeto para ti, como sempre deveria acontecer. E eu estou feliz por estar num projeto ambicioso", explicou o médio internacional português.

Bruno Fernandes explicou que, antes de partir para Inglaterra, quis despedir-se "de toda a gente no Sporting" e, por isso, foi à Academica de Alcochete. "Foi mais difícil do que esperava", contou, admitindo que, por esse motivo, chegou a Manchester "mais tarde" do que estava inicialmente o previsto.

"Estive a fazer exames em Manchester até às 3 da manhã e ia comendo pelo meio. Eram exames aos joelhos, aos tornozelos, a tudo e mais alguma coisa. Estive hora e meia deitado na máquina da ressonância", contou.

No dia seguinte, teve de se apresentar às oito da manhã para completar a bateria de exames e, depois, facilmente se adaptou ao novo grupo de trabalho: "O Diogo Dalot ajudou-me muito, facilitou-me bastante a vida".

Voltando à passagem pelo Sporting, Bruno Fernandes destacou o papel de dois treinadores que projetaram o seu futebol: "Jorge Jesus acabou por ajudar-me a realizar uma grande época. Na primeira temporada foi muito importante para eu marcar mais golos e, na segunda época, o mister Keizer também foi importante pela maneira dele jogar. Contribuiu para que fizesse muito mais ainda".