Bruno Fernandes vai ser "red devil" por 55 milhões

Médio esperado, esta quarta-feira à tarde em Inglaterra para assinar por cinco épocas e meia com o Manchester United. Negócio pode chegar aos 80 milhões.

A grande novela do mercado de janeiro está prestes a chegar ao fim com a transferência iminente de Bruno Fernandes para o Manchester United, a troco de 55 milhões de euros, mais 25 milhões caso sejam cumpridos alguns objetivos. O internacional português prepara-se, assim, para vestir a pele de "red devil" e assinar por cinco épocas e meia com o colosso inglês, que procura a retoma na Premier League, onde é quinto classificado, e também nas competições internacionais.

O processo conheceu vários avanços e recuos e terá sido determinante a entrada em cena do Barcelona, que, segundo a imprensa espanhola, terá manifestado interesse em contratar o jogador para, posteriormente, colocá-lo por empréstimo no Valência. Segundo o "Superdeporte", o clube catalão terá mesmo contactado Frederico Varandas para garantir o internacional português e utilizá-lo como moeda de troca por Rodrigo, avançado do Valência e que já jogou em Portugal, ao serviço do Benfica.

O interesse blaugrana terá criado ondas de choque em Old Trafford, o que levou o Manchester United a subir a parada e a aproximar-se mais dos valores iniciais pretendidos pelo clube de Alvalade, que pedia 70 milhões para libertar a joia da coroa.

A imprensa inglesa, nomeadamente o "The Times", dão o negócio como concluído e detalham que, para além dos 55 milhões, juntam-se 10 milhões por objetivos realistas, que se relacionam com as presenças na equipa e número de golos. Os restantes 15 milhões são mais difíceis de alcançar e incluem, por exemplo, a conquista da Bola de Ouro.

O jogador deve falhar o regresso da equipa aos treinos e é esperado em Inglaterra, onde deverá efetuar os indispensáveis exames médicos antes de acertar, definitivamente, os pormenores do contrato

A confirmar-se, Bruno Fernandes passa a ser a maior transferência da história do Sporting, superando os 40 milhões da saída de João Mário para o Inter Milão, no verão de 2016.