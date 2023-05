Bruno Gaspar: "Às vezes precisamos de ser chamados à terra"

Lateral reconheceu que as palavras do treinador, após a derrota do Sporting, foram importantes para a reação. Vice-presidente Nuno Leite deu conta da evolução do adepto Nuno André, que sofreu uma queda aparatosa no jogo com o Vizela.

O lateral direito Bruno Gaspar, que na última jornada cumpriu o centésimo jogo de rei ao peito, diante o Vizela, foi um dos elementos dos minhotos que marcou presença, nesta tarde de quarta-feira, na visita ao infantário Santos Simões. O experiente jogador, de 30 anos, falou da marca atingida, da visita ao Rio Ave e das declarações do treinador que motivaram uma reação do coletivo aos resultados adversos.

"Jogar aqui tem um significado especial, atingir essa marca ainda mais. Espero que venham muitos mais", disse o jogador, que na visita aos pequenos vitorianos esteve acompanhado pelo companheiro Tiago Silva e pelo vice-presidente Nuno Leite.

PUB

Após o jogo com o Sporting e as duras declarações do treinador, os conquistadores colocaram um travão no jejum de vitórias e venceram na casa do Marítimo e na receção ao Vizela. No entender de Bruno Gaspar, o coletivo percebeu o teor do discurso do responsável técnico. "Às vezes precisamos de ser chamados à terra. Acho que foi isso que o Moreno tentou fazer e conseguiu. O grupo reagiu", lembrou.



Na luta por um lugar na próxima edição da Liga Conferência e pelo quinto lugar da Liga, o foco dos vitorianos já está direcionado para a visita ao Rio Ave. Apesar de antever dificuldades, o jogador dá voz à ambição do coletivo. "Nenhum jogo é fácil e o Rio Ave é uma das boas equipas no nosso campeonato. Olhamos para este jogo como outro qualquer. Vamos querer ganhar, jogar bem, que é o nosso objetivo".

O vice-presidente Nuno Leite, à margem da visita, aproveitou para agradecer todo o apoio dado ao adepto Nuno André que, no decorrer da partida com o Vizela, teve uma queda aparatosa da bancada sul superior e que ditou a interrupção da partida. O dirigente adiantou ainda que a recuperação do associado está a correr bem.

"Em nome da direção do Vitória, queria transmitir que o nosso adepto acidentado está bem. Por ele, já estaria no Estádio dos Arcos a apoiar o nosso Vitória. Graças a Deus, depois dos momentos dramáticos que passámos no passado domingo no nosso estádio, este caso acabou por ter um final feliz: o nosso adepto está bem", sublinhou.

"Agradecer a todos os que contribuíram para este desfecho feliz. Refiro-me ao departamento de segurança do Vitória, ao departamento de organização de jogos do Vitória, às estruturas médicas do Vitória e do Vizela, à equipa de emergência médica, aos nossos adeptos e aos adeptos da equipa adversária. Todos foram incríveis perante aquela tragédia", lembrou.