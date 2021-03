Bruno Gaspar é negócio fechado no Vancouver Whitecaps

NB Hoje às 16:03 Facebook

Mais um excedentário do Sporting colocado. O lateral direito Bruno Gaspar vai mesmo jogar, por empréstimo dos leões, nos canadianos do Vancouver Whitecaps. A cedência é válida até 31 de dezembro.

A equipa que disputa a liga de futebol dos Estados Unidos da América, a MLS, reservou ainda uma cláusula de opção de compra a ser exercida no final do empréstimo, por 1,75 milhões de euros.

O Vancouver Whitecaps, apurou o JN, vai anunciar ainda esta terça-feira a contratação do luso-angolano, de 27 anos, que aguarda apenas pelo visto para cruzar o Atlântico e juntar-se à nova equipa. A MLS, recorde-se, arranca no próximo mês.

Na chegada ao destino, o jogador representado pela ProEleven, de Carlos Gonçalves, terá ainda de cumprir um período de 15 dias de quarentena, devido à pandemia da covid-19.

No Vancouver Whitecaps Bruno Gaspar já não encontrará Fredy Montero, com quem partilhou o balneário do Sporting durante meia época, em 2018, uma vez que o atacante colombiano assinou pelo Seattle Sounders, também da MLS.