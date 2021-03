Bruno Gaspar foi oficializado e não vê a hora de se juntar à nova equipa

JN Hoje às 21:36 Facebook

Tal como o JN havia adiantado, o Vancouver Whitecaps oficializou esta quarta-feira a contratação de Bruno Gaspar ao Sporting. O lateral, de 27 anos, já vestiu a camisola da equipa canadiana que compete na liga de futebol norte-americano (MLS).

Ao site do novo clube, o lateral teceu as primeiras declarações sobre a nova aventura que vai abraçar.

"Os fãs do Whitecaps podem ter certeza que vou dar 200 por cento em cada minuto de cada jogo. Estou muito animado por chegar a este clube e mal posso esperar por chegar à cidade de Vancouver. Estou ansioso para me juntar aos meus novos companheiros de equipa e mal posso esperar para começar", afirmou Bruno Gaspar.

O jogador, recorde-se, vai representar o Vancouver Whitecaps por empréstimo até ao final deste ano. No fim da cedência, o clube canadiano pode acionar a opção de compra que reservou, por 1,75 milhões de euros.

Bruno Gaspar espera pelo visto para seguir para o novo clube e à chegada terá de cumprir uma quarentena de 15 dias, devido à pandemia. A MLS começa no início de janeiro.

Bruno Gaspar estava a treinar com a equipa B do Sporting, mas está sem competir desde a época passada, quando representou o Olympiacos por empréstimo dos leões. No verão, as propostas que chegaram a Alvalade não convenceram a administração leonina e, como não entrava nas contas de Ruben Amorim, foi colocado a treinar na formação secundária.

Agora, na sempre apetecível MLS terá a oportunidade de voltar a fazer o que mais gosta.