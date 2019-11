Bruno Lage: "A ganhar 2-0 aos 90 minutos os três pontos têm de ser nossos"

Hoje às 22:49 Facebook

Bruno Lage lamenta os dois golos sofridos nos descontos, que impediram os encarnados de vencer o Leipzig e deixaram a equipa portuguesa já sem hipóteses de se apurar para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

"Fizemos um grande jogo, com personalidade, com ambição, mas não conseguimos o resultado que queríamos", afirmou, esta quarta-feira, Bruno Lage, treinador do Benfica, após o empate (2-2), na Alemanha, frente ao RB Leipzig, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"A ganhar 2-0 aos 90 minutos os três pontos têm de ser nossos, mas acabámos por oferecer os dois golos", realçou Bruno Lage.

"Os pontos que não conquistámos em casa tínhamos de os conquistar aqui. Foi isso que nos faltou. Estaríamos certamente noutra posição", acrescentou o técnico das águias, admitindo "tristeza" pelo resultado alcançado.