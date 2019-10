Bruno Lage: "A notícia da noite é o nosso bom jogo"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:16 Facebook

No final do jogo com o Portimonense, Bruno Lage considerou a vitória dos encarnados "justa" e apontou já ao próximo jogo, frente ao Rio Ave.

"A notícia da noite é o nosso bom jogo. Foi um bom jogo. Demos uma boa resposta, conseguimos uma boa exibição, com paciência. O Portimonense é uma equipa com qualidade e grandes individualidades, nada a justificar a posição que ocupam na tabela. Com este sistema que apresentou de quatro, cinco jogadores a defender obriga-nos a ter paciência. O primeiro golo deu-nos confiança, tivemos uma entrada forte na segunda parte e depois do terceiro o jogo foi a nosso favor. Foi uma vitória justa com uma boa exibição", começou por dizer o treinador dos encarnados.

Com a vitória desta quarta-feira, o Benfica chegou à liderança isolada da Liga. Bruno Lage desvalorizou, apontando já ao próximo duelo, com o Rio Ave, e apelando ao apoio dos adeptos.

"Liderança? É pensar no Rio Ave. Estamos ligados emocionalmente. Foi um grande ambiente que se viveu hoje, e também em Tondela, a apoiar do princípio ao fim. Os adeptos estiveram presentes e ajudaram-nos imenso. Quando estamos ligados, a equipa sente que há confiança. Os adeptos puxam pela equipa e a equipa pelos adeptos. No final, vamos a julgamento", defendeu.

