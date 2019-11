Bruno Lage: "A partir do golo, o jogo ficou a nosso favor"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:04 Facebook

No rescaldo da vitória (2-0) do Benfica frente ao Rio Ave, Bruno Lage considerou o triunfo encarnado "justo" mas deixou elogios à equipa de Vila do Conde.

"Foi uma vitória justa, num jogo muito competitivo contra um adversário muito forte. O Rio Ave entrou forte, determinado e competitivo. Mas controlámos com e sem bola e, a partir do golo, o jogo ficou a nosso favor. Partimos para uma exibição consistente, criámos várias oportunidades e estou feliz pela boa exibição", começou por dizer o treinador das águias.

Terminado mais um jogo da Liga, Bruno Lage apontou já para o próximo jogo, frente ao Lyon, agendado para terça-feira e a contar para a Liga dos Campeões. E os adeptos não foram esquecidos.

Vamos jogar com uma enorme ambição em Lyon

"O jogo terminou, fica fechado, agora é fazer a análise e começar já a pensar no próximo. Essa é a nossa maneira de estar. Fechar rapidamente este jogo e olhar para o seguinte, querendo fazer o melhor. Vamos jogar com uma enorme ambição em Lyon. Em qualquer lado jogamos para ganhar e é o que vamos fazer. Esperamos o apoio dos nossos adeptos", concluiu.

O Benfica venceu (2-0) o Rio Ave, em jogo da 10.ª jornada da Liga. Rúben Dias, na sequência de um pontapé de canto, e Pizzi, na segunda parte, marcaram os golos dos encarnados. Grimaldo saiu com queixas físicas.