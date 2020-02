Bruno Lage: "A responsabilidade é sempre minha"

Nuno Barbosa Hoje às 22:30 Facebook

O treinador do Benfica foi taxativo na análise ao empate (3-3) com o Shakhtar Donetsk, esta quinta-feira, no Estádio da Luz, que atirou as águias para fora da Liga Europa: "Os jogadores fazem sempre o que eu peço, a responsabilidade é sempre minha".

Bruno Lage retirou responsabilidades aos jogadores do Benfica pelo adeus à Liga Europa. O treinador só lamentou os momentos que se seguiram ao 3-1: "Nos primeiros 60 a 70 minutos fizemos o que tínhamos a fazer. Senti que tínhamos que marcar três golos e conseguimos. Foi com justiça que fizemos os três golos. Mas, depois do 3-1, o controlo do jogo tinha de ser nosso e com bola".

No rescaldo do deslize europeu, aos microfones da SIC, Bruno Lage ainda assegurou que, coletivamente, "a cabeça está bem, a equipa está sempre unida e sabe o que quer. Só uma equipa com ambição consegue estar a ganhar 3-1 ao Shakhtar".