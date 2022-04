Bruno Lage aborda futuro de Rúben Neves

JN/Agências Hoje às 16:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Perante o interesse de grandes clubes europeus, como o Manchester United, Barcelona ou Arsenal em Rúben Neves, Bruno Lage diz estar "preparado para tudo".

"Temos de estar preparados para tudo. Tudo pode acontecer, não só com o Rúben, mas em qualquer posição. Um jogador como ele vale 100 milhões", respondeu o treinador do Wolverhampton, quando questionado sobre o futuro do médio português, lesionado desde março.

Quanto ao regresso do jogador de 25 anos, Bruno Lage mostrou-se mais cauteloso, devido ao extenso período de paragem enfrentado por Rúben Neves. "Ainda temos o Max [Kilman], o Rúben [Neves] e Daniel [Podence] de fora [para o jogo com o Brighton]. Não contamos com eles para o jogo. O Rúben treinou-se ontem, hoje não. Seria difícil depois de seis semanas estar pronto para jogar 90 minutos. Vamos ver o que acontece. É difícil pensar num regresso", afirmou o técnico.