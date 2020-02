Bruno Lage afirma que o Benfica-Famalicão "foi um jogo à inglesa"

Nuno Barbosa Hoje às 22:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica venceu o Famalicão, por 3-2, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. No Estádio da Luz, depois de uma primeira parte sem golos, registaram-se cinco remates certeiros na etapa complementar, com muitas reviravoltas no marcador. Bruno Lage gostou do que viu, mas não dá a eliminatória por encerrada.

"Um jogo extraordinário, jogo de Taça, um jogo à inglesa, bola cá, bola lá... Foi onde pecámos, no nosso equilíbrio. Demos essa oportunidade ao Famalicão de transitar, de marcar dois golos. Acima de tudo, temos de olhar para o jogo e perceber ideias novas, um tipo de jogo que nos obriga a ter diferentes soluções. Curiosamente acertámos na pressão, recuperámos muita bola no meio-campo ofensivo. Depois de ver a equipa a sofrer dois golos, ter os olhos na baliza adversária deixa-nos confiantes. Há dias em que as coisas não correm bem e temos de nos agarrar ao que é primordial, que é vencer o jogo", começou por comentar o treinador do Benfica.

Quando confrontado com a vantagem que os encarnados levam para a segunda mão, Bruno Lage mostrou-se cauteloso: "A vantagem é de um golo mas temos de fazer um grande jogo em Famalicão, porque eles têm uma grande equipa".

Recorde-se que, antes do jogo da segunda mão, na próxima terça-feira, o Benfica ainda defronta o F. C. Porto, sábado, no Estádio do Dragão, para o campeonato.