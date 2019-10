Bruno Lage anuncia renovações de Ferro, Grimaldo e Jota

Hoje às 20:22 Facebook

O treinador do Benfica afirmou, esta quinta-feira, que a contestação às últimas exibições da equipa não o afetam. "Por o meu pai ter sido técnico, estou habituado às críticas desde os 10 anos. Sei a responsabilidade do que é ser treinador do Benfica, as críticas e os elogios passam-me ao lado. O objetivo é vencer o próximo jogo", referiu.

A negociar a renovação de contrato, o responsável afirmou que está satisfeito na Luz. "Teremos tempo para falar sobre isso mas sou muito feliz nesta casa. Treinei todas as equipas, menos os infantis, e o projeto atual é a minha cara", disse.

Relativamente ao plantel, confirmou que Ferro, Grimaldo e Jota vão renovar. "É um motivo de orgulho para os todos os benfiquistas. Temos de ter a competência para segurar os jovens valores", acrescentou.

Esta sexta-feira as águias defrontam o Cova da Piedade, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, e Lage pede um bom resultado. "Esperamos um Benfica forte e uma reentrada forte em todas as provas. É um ciclo de muitos jogos, com poucos dias de intervalo, à semelhança do nosso início de época".