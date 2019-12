Bruno Lage após vitória: "É quase como ir ao cinema"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:38 Facebook

No rescaldo da goleada (4-0) frente ao Famalicão, na Luz, Bruno Lage considerou que os encarnados fizeram "um excelente jogo" e afirmou que um dos motivos para a mudança nas exibições foi a mudança do relvado.

Depois de assegurar um lugar na Liga Europa, o Benfica conseguiu, este sábado no Estádio da Luz, a 11.ª vitória consecutiva na Liga ao vencer o Famalicão. O treinador dos encarnados destacou o bom momento da equipa e a boa exibição frente à "sensação" do campeonato.

"Um excelente jogo e nada melhor do que acabar o ano no campeonato com um jogo assim. Duas equipas com muita qualidade, a quererem jogar. Fizemos uma primeira parte muito boa, o golo é fruto de uma grande jogada. Uma boa exibição contra a surpresa do campeonato e que joga muito bem. A diversão é o essencial. Ajudo-os na estratégia e depois é trazer todo o futebol que têm neles, de criança, numa relva fantástica. Não sei quantos adeptos estavam, mas é quase como ir ao cinema. Falam bem do filme na quinta-feira, ficam curiosas e vêm ver-nos e apoiar-nos. Fico feliz por ver que a equipa se está a divertir", disse Bruno Lage.

Quando questionado sobre os motivos da mudança nas exibições dos encarnados, o técnico não teve dúvidas: uma delas passou pela mudança do relvado no Estádio da Luz.

"O que foi preciso trabalhar para esta mudança? Aquilo que mais contribuiu para isso foi a substituição do relvado. A qualidade de jogo a circular a bola, níveis de confiança a jogar em casa, muito desgaste, falámos sobre isso. Trocámos o relvado e vão ver os jogos que fizemos a partir do momento em que colocámos o relvado novo", acrescentou.

O Benfica venceu (4-0), este sábado, o Famalicão na 14.ª jornada da Liga. Vinícius, ainda na primeira parte, aproveitou um cruzamento de Chiquinho para inaugurar o marcador. Já na segunda metade, Pizzi bisou e Caio selou a vitória dos encarnados.