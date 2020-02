Bruno Lage aposta na dupla Chiquinho e Seferovic para o ataque

Hoje às 17:00 Facebook

O treinador do Benfica, Bruno Lage, mexeu no "onze" titular e apostou em chamar Chiquinho e Seferovic para os lugares de Rafa e Vinícius que começam no banco para o confronto com os ucranianos do Shakhtar Donetsk.

A partida disputa-se no Estádio OSK Metalist, em Kharkiv, a partir das 17.55 horas, e será dirigida pelo árbitro escocês Bobby Madden.

Eis os "onzes" títulares:

Benfica: Vlachodimos; Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo; Pizzi, Taarabt, Florentino Luís e Cervi; Chiquinho e Seferovic

Treinador: Bruno Lage

Suplentes: Zlobin; Dyego Sousa, Samaris, Rafa Silva, Nuno Tavares, Jota e Vinícius

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick e Stepanenko; Marlos, Kovalenko e Taison; Júnior Moraes

Treinador: Luís Castro

Suplentes: Shevchenko; Marcos Antônio, Tetê, Konoplyanka, Maycon, Sikan e Bondar