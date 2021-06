Bruno Lage apresentado no Wolverhampton

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo técnico do Benfica está de regresso ao serviço para representar os Wolves após a saída de Nuno Espírito Santo. Assina contrato até 2024.

É a segunda passagem de Bruno Lage por Inglaterra, depois de ter sido adjunto de Carlos Carvalhal no Sheffield Wednesday e no Swansea entre 2015 e 2018.

Bruno Lage substitui Nuno Espírito Santo no comando técnico do Wolverhampton, depois do treinador português ter feito uma época menos conseguida, tendo terminado no décimo terceiro lugar da Premier League. Lage junta-se a vários internacionais portugueses como Rui Patrício, João Moutinho e Rúben Neves.

O antigo técnico do Benfica sagrou-se campeão nacional em 2018/2019 e foi despedido das águias na época seguinte.