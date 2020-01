Bruno Lage: "Bruno Fernandes? Não é assunto nosso..."

Hoje às 14:02 Facebook

Treinador do Benfica finta e dissipa dúvidas em torno do maior craque leonino e aguarda "um dérbi intenso, contra um adversário competente". E confirma recuperação de Ferro e de Gabriel para duelo com o Sporting.

"O Ferro e o Gabriel estão convocados. O Bruno Fernandes? É um assunto que é do Sporting, não é nosso. Mas é claro que o Bruno é um excelente jogador, que dá um grande contributo à equipa do Sporting. É inegável que o Sporting vale mais com ele. No entanto, não foi por aí que preparamos o jogo. O mais importante é a nossa equipa e a maneira como vamos abordar a partida", disse Bruno Lage.

O dérbi lisboeta, da 17.ª jornada da primeira liga, joga-se esta sexta-feira, a partir das 21.15 horas. O Benfica, líder do campeonato, entra em Alvalade com 16 pontos de avanço sobre o Sporting, quarto classificado.