Bruno Lage com o Benfica renova até 2024

O Benfica anunciou nesta quinta-feira a renovação do treinador Bruno Lage até 2024.

Tal como o próprio disse, numa conferência de Imprensa dos encarnados, em 22 de novembro, a prorrogação implica um aumento salarial. Atualmente, aufere cerca de 500 mil euros por ano, valor que duplica - passa a ser de um milhão. O mesmo vencimento que auferia o antigo técnico, Rui Vitória, na Luz.

Técnico do Benfica desde janeiro, Bruno Lage, de 43 anos, conquistou a Supertaça e o campeonato, notabilizando-se pelos bons resultados na liga. Até hoje, a equipa apenas cedeu pontos em casa, na última época, com o Belenenses (2-2) e, na atual temporada, frente ao F. C. Porto (0-2). Fora, mantém-se imbatível desde a sua chegada. Agenciado pelo empresário Jorge Mendes, os detalhes do novo contrato foram acertados nos últimos meses, ao lado do presidente Luís Filipe Vieira.

Além do treinador, o Benfica acertou a renovação, desde julho, com vários jogadores do plantel, casos de Gabriel, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo, Florentino e André Almeida.